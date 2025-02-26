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Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası

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Netflix'in popüler dizisi Sex Education'ın oyuncusu Alexander Westwood, çocuklara yönelik cinsel suçlar dahil olmak üzere 26 suçtan suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oyunculuk dersleri sırasında genç kızlara tacizde bulunan Westwood, 'üstün bir manipülatör' olarak nitelendirildi. Savcı, Westwood'un suçlarını 'yaşam tarzı' olarak nitelendirdi.

Netflix'in Sex Education dizisinin oyuncusu Alexander Westwood, çocuklara taciz dahil 26 cinsel suçtan suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oyunculuk dersleri sırasında genç kızlara tacizde bulunan Sex Education oyuncusu 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Shropshire'ın Albrighton bölgesinden 24 yaşındaki Netflix oyuncusu Alexander Westwood, çocuklara yönelik cinsel suçların da dahil olduğu 26 cinsel suçtan suçlu bulundu. Savcı Andrew Wallace KC'ye göre, cezalandırmanın kolaylığı için suçlamaların sayısı 77'den 26'ya düşürüldü.

Alexander, cinsel suçları kendisi için bir "yaşam tarzı" olan "üstün bir manipülatör" olarak nitelendirildi. Savcı mahkemeye şunları söyledi: "Şöhret kapıdayken, etkilenmeye açık iki 16 yaşındaki gençle tanıştı ve saygın konumunu onları istismar etmek için kullandı. Her bir olayı listeleseydik yüzlerce suçlama olurdu."

Yargıç Neil Chawla oyuncuya şöyle dedi: "Etkilenmeye açık, masum ve saf genç kızların peşine düşmek için küçük çaplı ünlü statünüzü kullandınız. Duruşmanız boyunca umursamaz tavrınız küstahlık sınırına dayandı."

"Ancak, jüri inkarlarınızı ve kurbanları suçlama hikayenizi reddetti ve aslında, savcılığın belirttiği gibi, seri bir avcı olduğunuzu ve cinsel suçların yaşam tarzınızın bir parçası haline geldiğini tespit etti."

"Kefalet konusunda uzun uzun düşündüm ama ailenize merhamet göstererek evinizde kalmanız bekleniyordu. Geçen hafta bu mahkeme tarafından merhametle sağlanan kefaletinizin şartlarını açıkça ihlal ederek bir otelde bulundunuz."

"Kurbanlarınızdan biri insanlıktan çıkarılmış hissettiğini söyledi. Bir diğeri ise en sıradan şeyleri yaparken bile kendini kirli hissettiğini söyledi. Bu, yaptıklarınızın - ahlaksız cinsel suçlarınızın - kurbanları üzerindeki korkunç, kalıcı etkisidir."

"Sizi hayatınızın on yılı boyunca işlediğiniz çok sayıda cinsel suç için cezalandırmalıyım. Hiç pişmanlık göstermediniz ve toplum için bir tehlike olmaya devam ediyorsunuz. Jüri sizi hem bir avcı hem de bir manipülatör olarak teşhir etti."

Savcı Bay Wallace ekledi: "Uzun bir duruşmanın ardından sanık bir dizi suçtan suçlu bulundu ve bu nedenle herhangi bir indirimden yararlanamaz. Aslında, mahkeme öncesi raporda kurbanlarını yalancı olarak nitelendirdi, bu da üzücü."

"Mahkeme öncesi rapor, sanığın küçük yaşta düzenli olarak tamamen uygunsuz cinselleştirilmiş davranışlar sergilediğini gösteriyor. Özellikle çocukları hedef alan seri bir cinsel avcıdır. Kurbanlarından dördü o sırada çocuktu. Bu, büyük çaplı bir istismardır. 77 ciddi cinsel saldırıdan dolayı cezalandırılabilirdi, ancak bu cezalandırmak için hantal olurdu."

"Bu suçların işlenmesine ne kadar planlama girdiği, hiçbirinin pişmanlığa dönüşmemesi endişe verici. Çok çaba sarf etmesi çok endişe verici. Toplum için önemli bir risk oluşturuyor. Kurbanlarına karşı bariz bir saygısızlığı var."

Aralık 2024'te, oyunculuk derslerindeki çocuklara karşı suçlar da dahil olmak üzere 26 suçtan suçlu bulundu. Ancak tüm suçlamaları reddetti ve iddia edilen kurbanlarının kendisini yanlış suçlamak için motivasyonları olduğunu iddia etti.

Suçları arasında öğrettiği bir okul kızına tecavüz etmek ve sekiz yıl boyunca bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmak da var.

Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası

Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası

Oyunculuk derslerinde çocukları taciz eden ünlü oyuncuya 15 yıl hapis cezası
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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