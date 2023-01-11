Otoparkta boğazından kesilmiş halde bulundu 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otoparka park edilen araçta boğazından kesilmiş halde bulunan adam ağır yaralandı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otoparka park edilen araçta boğazından kesilmiş halde bulunan adam ağır yaralandı. Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta bulunan 41 AHV 630 plakalı İSU'ya ait araç içerisindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsminin A.S. olduğu belirlenen şahsın, boğazının kesildiği tespit edildi. A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, A.S.'nin intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kadıköy Kocaeli Tragger Bağdat 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otoparkta boğazından kesilmiş halde bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.