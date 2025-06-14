Otomobil Mağazaya Daldı, Kadın Sürücü Kaza Yapmadan Kurtuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil, bir ayakkabı mağazasına daldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilin mağazaya daldığı anlar kamerada

ADANA - Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mağazaya daldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yanasıdı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 BFG 80 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki ayakkabı mağazasına girdi. Büyük bir gürültüyle iş yerinin camlarını kırarak içeri giren otomobilin kadın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken iş yeri çalışanları büyük panik yaşadıklarını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Merakla beklenen maç şifresiz kanalda
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
Trump, İsrail'in İran'a saldırmasına önce karşı çıkmış ardından ikna edilmiş

İsrail'in İran'a saldırısının perde arkası ortaya çıktı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.