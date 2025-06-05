Oto Tamircisini Radyatörden Fışkıran Kaynar Su Yaraladı

Oto Tamircisini Radyatörden Fışkıran Kaynar Su Yaraladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamirhanesinde meydana gelen iş kazasında, radyatörden fışkıran kaynar su, tamirciyi yaraladı. Cesur T. isimli 27 yaşındaki tamircinin vücudunda ikinci derece yanık oluştu. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Radyatörden fışkıran kaynar su oto tamircisini yaraladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisinde meydana gelen iş kazasında, radyatörden fışkıran kaynar su tamirciyi yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 4. Metal Sokak'ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde yaşandı. Oto tamircisi Cesur T.(27), onarım çalışması sırasında aracın motor kısmındaki radyatör kapağını açtı. Bu esnada radyatörden aniden fışkıran kaynar su, tamircinin vücuduna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Cesur T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tedavisinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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