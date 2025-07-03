Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler

Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
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Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi levyeyle dövdüler
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Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide bir kişi, anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından dövüldü. Şüphelilerin tekme ve yumruk atıp levyeyle vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada

LEVYE İLE DÖVÜLDÜ

E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü.

Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada

OLAY KAMERADA

Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Sahipsiz memleket...

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Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Yorum yapmaya, yazmaya ve sinirlenmeye değmeyecek mahluklar var.

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Haber YorumlarıAtilla Asan:

Her kezin elindeki kendine.

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