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Otel odasında ölü bulunan çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi

3. Sayfa Haberleri

Otel odasında ölü bulunan çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi Balayını geçirmek için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen ve kaldıklarını otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Otel odasında ölü bulunan çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi

NEVŞEHİR - Balayını geçirmek için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen ve kaldıklarını otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

İlçeye bağlı Ortahisar Beldesi'nde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu ve Kader Akbaş çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelenendi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmişler

Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıklarını odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Otel işletmecisi gözaltında

Ote yandan, jandarma ekiplerinin otel işletmecisi E.A.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortahisar Kapadokya Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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