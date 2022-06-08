Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı - Haberler

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Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanı yakarken yakalandı, tutuklandı

Yatağan ilçesi Madenler mahallesi ormanlık alanda orman yangın ihbarına giden Jandarma ekipleri, uyuşturucu etkisinde kalan ve ormanı yaktıktan sora kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

Yatağan ilçesi Madenler mahallesi ormanlık alanda orman yangın ihbarına giden Jandarma ekipleri, uyuşturucu etkisinde kalan ve ormanı yaktıktan sora kaçmaya çalışan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Madenler Mahallesi ormanlık alanda öğle saatlerinde orman yangını ihbarı alındı. İhbar sonrası olay yerine Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan bir şahıs tespit etmesi üzerine şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan kontrolde şüphelinin A.B. isimli şahıs olduğu, kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisinde kalarak ormanlık alanda kasten yangın çıkardığı tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında çakmak ve baly tabir edilen madde ele geçirildi.

Şüpheli A.B. isimli şahıs gözaltına alınmış, tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Orman yangını Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülürken, çıkan yangın sonucu 200 m2 ormanlık alan zarar gördü. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Yatağan 3. Sayfa Haberler

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