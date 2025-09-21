Orman Yangınlarıyla İlgili Provokatif Paylaşımlara Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunması nedeniyle gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte asılsız paylaşımlar yaptığı belirlenen T.Ö (33), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma asayiş ekipleri tarafından takibe alınmıştı. Şüpheli, bugün Yaylakonak Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.Ö., adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA