Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu

Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu
Orman yangınında uçaktan atılan su gökkuşağı oluşturdu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında uçaktan atılan suyun etkisiyle gökkuşağı oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gültepe-Yeniköy yolu üzerindeki Ilıca Mahallesi sınırlarından başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Dikmen mevkiine kadar hızla yayıldı.

KORKUTAN YANGIN

Yangına, Orman İşletmesine ait 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi, 9 itfaiye ve ilk müdahale aracı, Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı su tankerleri, Orman İşletmesi ve Manavgat Belediyesi'ne ait iş makineleri ile jandarma ve vatandaşlar yangına destek verdi.

4 HEKTARLIK ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 4 hektarlık Kızılçam ormanının zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının başladığı noktadaki ağıldaki koyunlar ise sahipleri tarafından hızla bölgeden uzaklaştırılarak zarar görmesi önlendi.

UÇAKTAN ATILAN SU GÖKKÜŞAĞI OLUŞTURDU

Söndürme çalışmaları sırasında yer ekiplerine destek veren uçaktan bırakılan suyun etkisiyle ortaya çıkan gökkuşağı işe kısa süreli şaşkınlığı sebep oldu. Suyun atılmasıyla birlikte ortaya çıkan gökkuşağı, suyun yere inmesiyle birlikte gözden kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
