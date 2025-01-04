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Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri

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79 yaşında hayata veda eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Orhan Gencebay, Tayfur'la geçmişte aralarının açılmaya çalışıldığını söyledi. "Bizi Ferdi'ci, Orhan'cı diye ayırmışlardı." diyen Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. O benim sevgili kardeşimdir." ifadelerini kullandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak akşamı 79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Usta sanatçı için AKM'de anma töreni düzenlendi. Levent'te kılınacak cenaze namazından önce Beyoğlu'na gelen yakınları ve sevenleri, AKM önünde yoğunluk oluşturdu.

TÖRENE SİYASET VE SANAT CAMİASINDAN YOĞUN KATILIM

Törene Tayfur ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.

Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri

TABUTU ÖPTÜ

AKM'de sahneye gelerek konuşma yapan Orhan Gencebay, öncesinde Ferdi Tayfur'un tabutunu öptü. O anları izleyenler gözyaşlarını tutamazken, Orhan Gencebay'ın da gözlerinin dolduğu görüldü.

ORHAN GENCEBAY: ARAMIZI AÇMAK İÇİN BİR DOLU YALANLAR SÖYLEDİLER

Konuşmasında Orhan Gencebay, geçmişte Ferdi Tayfur ile aralarını açmak için birçok yalan söylendiğini hatırlattı. Gencebay yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizi Ferdi'ci, Orhan'cı diye ayırmışlardı. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için de bir dolu yalanlar söylediler. Biz son ana kadar haberini yeğeninden aldık. Biz çok iyi bir dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Hz. Mevlana der ki, 'Biz mana aleminin erlerindeniz.' Bu dünyada maddi ve manevi alem vardır. Maddi alemde elle tutulur, gözle görülür her şey. Mana aleminde görülmez, hissedilir. O mana alemi bizi yaşatır. Biz sanatçılar o mana aleminin insanlarındanız. Hem maddi hem mana alemini alkışlayan kesinlikle halkımızdır. Halkımızın ilgisi bizleri motive etmiştir, biz de o sayede neler yarattık.

"39 DERECE ATEŞİM VAR"

Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalade güzel yaptı ve göçtü. Biz onunla çok yakın iki kardeştik. Şu anda 39 derece ateşim de var, onun için karşınıza böyle çıktım özür diliyorum. Sevgili kardeşimi uğurlamaya gelmemiz birinci görevimiz. Ayrıca sanatçıyı yaşatalım ki sanat yaşasın. Sanatı sanatçı yapar."

Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bı yaşayan kral ve baba sen kaldın Allah sana uzun ömürler versin Orhan baba

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Haber YorumlarıCelal İrak:

Türkiye 'de yeri doldurulmayacak bir sanatçıydı mübarek bir gecede vefat etti rahmetli buda sevenlerine bir teselli olsa gerek

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıA B:

Gerçek Dostluk böyle günde belli olur

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Haber Yorumlarıacili biber:

Siz sanatcilar para icin söhret icin allah hakaret etmediniz mi isyan etmedinizmi küfür etmedinizmi paraya söhrete tapmadinizmi

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Haber Yorumlarıacili biber:

Görewinin tamamlamis diyor orhan Dinden iman dan habersiz paraya söhrete tapan siz sanat cilar vah vay halinise bakalim allaha nehesabvereceksiniz bosuna cehennem yaratilmamis

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