Ordu Valisi Erol, trafik ve patpat kazalarında 45 kişinin öldüğünü açıkladı

Ordu Valisi Muammer Erol, son 1 yılın güvenlik, asayiş ve trafik verilerini açıkladı. Kentte yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 35, patpat kazalarında 10 olmak üzere toplam 45 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi. 2025 ve 2026 yılı ekim aylarını karşılaştıran Vali Erol, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisindeki olay sayısının yüzde 4,9 arttığını, olayların aydınlatılma oranının ise yüzde 99,8 olduğunu ifade etti.

Kişilere karşı işlenen suçlarda konut dokunulmazlığının ihlalinin yüzde 4,6, çocuğun cinsel istismarının yüzde 22,7 azaldığını belirten Erol, kasten öldürme olaylarının 5'ten 10'a, cinsel taciz olaylarının 80'den 88'e, cinsel saldırı olaylarının ise 55'ten 67'ye yükseldiğini söyledi. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde olay sayısının yüzde 12,5 arttığını kaydeden Erol, oto hırsızlığının yüzde 80, gasp olaylarının ise yüzde 34,6 azaldığını belirtti. Evden hırsızlığın 100'den 127'ye, iş yerinden ve kurumdan hırsızlığın 78'den 90'a yükseldiğini aktaran Erol, dolandırıcılık olaylarında da yüzde 14,6 artış yaşandığını ifade ederek, bu suç kategorisindeki olayların aydınlatılma oranının yüzde 98 olduğunu dile getirdi.

Aranan 6 bin 727 kişi yakalandı

Aranan şahıslara yönelik çalışmalara değinen Vali Erol, "Hapis cezasına göre aranan 2 bin 129 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 4 bin 598 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 282 tabanca, 244 av tüfeği, 208 kurusıkı tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 735 silah ele geçirilmiş, 801 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kaçakçılıkla mücadelede 46 tutuklama

Vali Erol, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 405 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 819 kişi hakkında işlem yapıldığını, 46 kişinin tutuklandığını, 86 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Operasyonlarda 5 bin 665 paket sigara, 20 bin 430 kaçak emtia, 1 ton 678 kilo tütün, bin 352 litre alkollü içki, 1 milyon 404 bin 450 makaron ve bin 268 tarihi eser başta olmak üzere çok sayıda kaçak ürün ele geçirildiğini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Erol, "Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik imal ve ticaret kapsamında 166 operasyon gerçekleştirilmiş, 187 şahıs tutuklanmış, 79 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında bin 387 operasyon gerçekleştiril, 3 kişi tutuklanmış ve 9 şahıs adli kontroller serbest bırakılmıştır" diye konuştu.

Yasa dışı bahis operasyonlarında 57 tutuklama

Siber suçlarla mücadele kapsamında farklı suç kategorilerinde suç unsuru tespit edilen bin 80 kişi veya hesap hakkında işlem yapıldığını açıklayan Erol, terörle iltisaklı 14 kişinin tespit edildiğini söyledi. Ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 21 operasyonda 57 kişinin tutuklandığını belirten Erol, çevrim içi çocuk istismarı kapsamında düzenlenen 21 operasyonda ise 10 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Trafik ve patpat kazalarında 45 kişi hayatını kaybetti

Trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaşan Vali Erol, "1 milyon 347 bin 361 araç denetlenerek 156 bin 248 araca, 6 bin 640 ticari taksi denetlenerek 578 taksiye, 20 bin 997 okul servisi denetlenerek 559 servise işlem yapılmıştır. Ayrıca 5 bin 280 araca yapılan çakar denetiminde 4 araca işlem gerçekleştirilmiştir. Ordu genelinde yıl içerisinde 5 bin 449 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 3 bin 537 kişi yaralanmış ve 35 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerin 17'si kaza yerinde, 18'i hastanede yaşamını yitirmiştir. Patpat kazalarında ise 10 kişi hayatını kaybetmiştir.

Ordu'da 684 Suriyeli göçmen bulunuyor

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ordu'da geçici koruma altında 684 Suriyeli bulunduğunu belirten Erol, Aralık 2023 ile Ekim 2026 arasında 7 bin 241 göçmene kimlik denetimi yapıldığını ve 10 düzensiz göçmenin tespit edildiğini kaydetti. Erol, kentte 2 Mobil Göç Noktası bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı