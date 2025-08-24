Ordu'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen ve yanında kızı da bulunan kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve anne yaralandı.

Kaza, ilçenin Sahil Caddesi üzerinde 23 Ağustos tarihi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik yoğunluğu nedeniyle duraksayan araçların arasından ilerleyen B.Y. (17) yönetimindeki 52 AFK 766 plakalı motosiklet, küçük yaştaki kızı ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Kader B.'ye (41) çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet, aynı yönde trafik yoğunluğundan dolayı duraklayan Tuncay T.'nin kullandığı 34 MGF 321 plakalı otomobile de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü B.Y. ve yaya Kader B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü B.Y'nin, 'araçları sağından sollamak ve yaya geçidindeki yayaya geçiş hakkı vermemek' nedeniyle kazada kusurlu olduğu belirlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde anne ve kızının el ele tutuşup yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları, bu esnada araçların arasından gelen motosikletin tam yaya geçidi üzerinde anneye çarparak savurduğu görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU