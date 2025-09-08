Ordu'da Siber Suçlarla Mücadelede 2 Bin 317 Hesap Üzerinde İşlem Yapıldı

Ordu'da Ocak-Ağustos ayları arasındaki 8 ayda sosyal medya sayfalarında asayiş ve terör iltisaklı, narkotik, kaçakçılık alanına giren ve güvenliği tehdit eden paylaşımlarda bulunan 2 bin 317 hesap hakkında işlem yapıldı.

Ordu Valisi Muammer Erol, 2025 yılı ilk sekiz ayında siber suçlarla mücadele kapsamında asayiş alanında 2 bin 159), terör iltisaklı 57, güvenlik alanında 33, siber alanda 30, narkotik alanında 9, kaçakçılık alanında 6 ve diğer konularında 23 olmak üzere suç unsuru tespit edilen toplam 2 bin 317 şahıs/hesap hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Vali Muammer Erol, "Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 50 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 8 operasyonda 4 şahıs tutuklanmış, ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 15 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır" açıklamasında bulundu. - ORDU