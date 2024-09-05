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Ordu'da 8 yaşındaki çocuk birinci kattan böyle düştü... Çocuğun burnu bile kanamadı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında kardeşiyle beraber oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden düşen çocuğun burnu bile kanamadı. Olay İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesinde meydana geldi.

Ordu'da 8 yaşındaki çocuk birinci kattan böyle düştü... Çocuğun burnu bile kanamadı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında kardeşiyle beraber oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden düşen çocuğun burnu bile kanamadı.

Olay İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi İpekyolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 yaşındaki Mert Ali Gümüş kardeşiyle birlikte oyun oynamaya başladı. Bu sırada odada bulunan bazanın üstüne çıkan minik Mert, açık pencere camından dengesini kaybederek yere düştü. Bir mobilya firmasına ait içerisinde tahta parçası bulunan çuvalların üzerine düşen küçük çocuğun burnu bile kanamazken, çevredeki esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle minik Mert, kontrol amaçlı ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düşme anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Fevzi Çakmak İpekyolu Güvenlik 3-sayfa Olaylar Güncel Çocuk Yaşam Ünye Ordu

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