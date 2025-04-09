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Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı

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İstanbul Avcılar'da anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Onlarca taksici ellerindeki sopalarla öğrencinin kaldığı yurdu basarken, darp edilen öğrencinin arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla büyük bir arbede yaşandı. Kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Avcılar'da ailesiyle birlikte taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Onlarca taksici, ellerinde sopa ile öğrencinin kaldığı yurdu basarken, arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan kavga anları ise kameraya yansıdı.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE DARP EDİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde yaşandı. İddiaya göre anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci, şoför ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öğrenci yurdu önüne gelindiğinde ise olay büyürken, öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi.

Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksiciye saldırdı. Bu seferde kısa süre sonra toplanan onlarca taksici, ellerinde sopalarla yurdu bastı. Yurt güvenlikleri tarafları ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Cahillik başa bela toplanıp saldırma ne yahu meydan savaşımı

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Haber Yorumlarıaykut333:

18 yaşındaki gençlerle başa çıkabilirmisiniz de yurdu basıyonuz

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