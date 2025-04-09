Onlarca taksici sopalarla öğrenci yurdunu bastı

İstanbul Avcılar'da ailesiyle birlikte taksiye binen bir öğrenci ile şoför arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Onlarca taksici, ellerinde sopa ile öğrencinin kaldığı yurdu basarken, arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan kavga anları ise kameraya yansıdı.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE DARP EDİLDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun önünde yaşandı. İddiaya göre anne ve kardeşiyle taksiye binen bir öğrenci, şoför ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Öğrenci yurdu önüne gelindiğinde ise olay büyürken, öğrenci, annesi ve kardeşi şoför tarafından darp edildi.

YAŞANAN ARBEDE KAMERADA

Arkadaşlarının durumunu gören diğer öğrenciler ise taksiciye saldırdı. Bu seferde kısa süre sonra toplanan onlarca taksici, ellerinde sopalarla yurdu bastı. Yurt güvenlikleri tarafları ayırmaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.