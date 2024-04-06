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Önce katil sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun cinayetini anlattı

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da çıkan bir kadın, eşinin kendisini dadı Meryem'le aldattığını söyleyerek yardım istedi. Yayına çıkan Meryem'in yıllar önce bir çocuğu vahşice öldürdüğü ve hapis yattığı ortaya çıktı. Bu yaşananların ardından Meryem'in aslında erkek olduğu cezaevinden çıktıktan sonra da cinsiyet değiştirdiği öğrenildi. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra programdan ayrılan Meryem, son açıklamasında cinayeti kendisinin işlemediğini, suçu üstlenmek zorunda kaldığını söyledi.

"CİNAYETİ AMCAM İŞLEDİ"

Canlı yayının ardından kuliste Esra Erol'da ekibiyle konuşan Meryem, yıllar önce işlenen cinayeti şu sözlerle anlattı: "Bu durum amcamla alakalı bir durumdu. Ben de olaya zorla dahil edildim. Bu cinayeti işlemediğim kesindir. Ben cinayete iş bittikten sonra dahil oldum. Amcama kazma, kürek vermiştim. Onları almak için gittiğimde gördüm. Ben gördüğümde amcam beni direkt içeri çekti. Korktuğum için tek yapabildiğim şey ağlamak oldu. Sonra bana 'Kimseye bir şey söylemiyorsun ve çaktırmıyorsun. Gebertirim seni' dedi. Orada bu olayı benim yapamayacağım kesin. Bu olayda birinin dahil olma olasılığı yüzde 80."

Önce katil sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun nasıl öldürüldüğünü anlattı

"CİNEYETİ ANNEMİN ÜSTÜNE ATINCA BEN ÜSTLENDİM"

"2 kişiye ait DNA örneği bulunmuştu. Amcam, annemin sabıkası olduğu için suçu onun üzerine yıkmaya çalıştı. Ben de annemin yapmadığını söyleyerek suçu üstlendim. Bunun da cezasını yattım. Vicdanı varsa bana yaşattıklarını ve diğer kişiye yaşattıklarını anlatsın. Allah'ından bulsun. Bu dünyada adalet sağlanamazsa bile öbür tarafta adalet onun için sağlanacak. Ben buna inanıyorum."

Önce katil sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun nasıl öldürüldüğünü anlattı

HAPİSTEN ÇIKINCA CİNSİYET DEĞİŞTİRMİŞ

Bir evlilikte 2. kadınla olduğu iddiasıyla canlı yayına çıkan Meryem'in 2011 yılında 8 yaşındaki Hasret'i "Sana kedileri göstereceğim" diyerek ıssız bölgeye çektiğini ve kafasına taşla vurarak annesiyle diri diri gömdüğü ortaya çıkmıştı. Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen dadı Meryem ise "Bu olay yaşandığında ben 16 yaşındaydım. Adli Tıp Raporu'yla kanıtlandı. Olay tamamen kazayla gerçekleşti. Annem yapmadı" ifadelerini kullandı. 16 yaşındayken 8 yaşındaki bir çocuğu öldürerek hapse giren Meryem'in cinayeti işlediğinde Serkan adlı bir erkek olduğu hapisten çıktıktan sonra da cinsiyet değiştirerek ismini Meryem yaptığı öğrenildi.

Önce katil sonra erkek çıkmıştı! Dadı Meryem, 8 yaşındaki çocuğun nasıl öldürüldüğünü anlattı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Esra Erol Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

GS 1905:

Meyremsultan tiktok .. sanki daha yeni olmus gibi esra erol reyting kasiyor.. kendisi anlatdi tiktokda yil 2011 oldu diye ..

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