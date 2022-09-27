Polis denetiminde megafonu eline alan genç, nişanlısına evlenme teklifi etti 3. Sayfa Haberleri Erzincan'da bir genç nişanlısına polislerinde yardımı ile yapılan kontrol esnasında polis aracının megafonundan evlenme teklif etti. O anlar polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Erzincan'da nişanlısına ilginç bir evlenme teklifi yapmak isteyen Ömer Kaya isimli genç, Erzincan Emniyetinden kendisine yardımcı olmasını istedi. DENETİME TAKILDILAR Ömer Kaya isimli gencin isteğini geri çevirmeyen Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli senaryo gereği Erzincan Yavuz Selim Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Işıkpınar yolu üzerinde uygulama görevi icra ederken, Melisa Söğütlüpınar yönetimindeki aracı durdurarak ehliyet ve ruhsat belgelerini talep etti. TEKLİFİ KABUL ETTİ Belgelerin kontrol edildiği esnada aracın yolcu kısmından inen Ömer Kaya trafik ekiplerine ait resmi aracın yanına giderek megafondan nişanlısına evlenme teklif etti. Teklif karşısında şaşıran Melisa Söğütlüpınar, Ömer Kaya isimli nişanlısının evlenme teklifine olumlu yanıt verirken genç çiftleri ilk tebrik eden trafik ekipleri genç çifte mutluluk diledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ömer Kaya Erzincan 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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