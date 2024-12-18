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"Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin sırrı çözüldü

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Son günlerde birçok billboardda yer alan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri vatandaşların dikkatinden kaçmazken olayın sırrı da kısa sürede çözüldü. Afişlerin TRT'nin yakın zamanda yayına girecek olan Gassal isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu öğrenildi.

Birçok büyükşehirde reklam panolarına asılan ve sosyal medyada gençten yaşlıya herkesin dikkatini çeken "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin gizemi nihayet çözüldü.

YAKIN ZAMANDA YAYINA GİRECEK

TRT'nin yakın zamanda yayına girecek olan Gassal isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu ortaya çıkan bu afişler, sosyal medya ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Afişlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, bu tarz bir mesajın çok ani ve açıklamasız biçimde sunulmasına tepki gösterdi. Kullanıcılardan biri, "Kafamızı kaldırıyoruz ve kocaman harflerle bu soru… Psikolojimiz bozuldu" ifadelerini kullanarak afişlerin etkisini eleştirdi.

'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Bir başka kullanıcı ise, afişlerin altında herhangi bir imza ya da açıklamanın bulunmamasını öne çıkararak, "Bir kampanya yapılıyor ama ne için olduğuna dair tek bir ipucu yok. Çok rahatsız edici" yorumunda bulundu.

DİZİ ÖLÜM VE SONRASINDAKİ RİTÜELLERİ KONU ALIYOR

Sosyal medyada uzun süre devam eden spekülasyonların ardından, afişlerin TRT'nin yeni dizisi Gassal'ın tanıtım kampanyasına ait olduğu anlaşıldı. Gassal, ölüm ve sonrasındaki ritüelleri konu alarak farklı bir hikaye anlatımıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Çoluk çocuk ve psikiyatrik sorunları olan intihara meyilli insanların ruh sağlığını hiçe sayarak yapılmış bir rezalet bu

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Esas Bülent Ersoy öldüğünde onu kim yıkayacak. Kadın olarak mı , yoksa erkek olarak mı yıkanması gerekir. Asıl beyin yakan soru bu..

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Haber YorumlarıCevap :

Başka düşünceleri yok saçma sapan hareketler !

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Psikolojik rahatsızlık vermesi ölüm gerçeğini engellemiyor.

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Haber YorumlarıSüleyman Sürücü:

Bilboarlar bunu okuyunca psikiloji bozulan veya bu soruyu kendine soramayan zavallılara söylüyorum: Peygamber efendimiz bir hadisinde: ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın demiyor mu. Sen nefsine uymuşsun, dünya işlerine dalmışsın ve ölümü unutmuşsun. Bu dünya boş, sultanlara padişahlara ve nice zenginlere varlıklılara yar olmadı da sana mı olacak. Onun için bu soruyu yadırgama ve kendine de birgün ölümün geleceğini bilerek birazda ahiret hayatı için bir şeyler hazırla. Yoksa vay hali

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Haber YorumlarıAhmet25 :

Ölümden bu kadar korkmayın, kırdığınız kalpten, yediğiniz haramdan, vermediğiniz zekattan, taptığınız maldan, işlediğiniz günahtan ve yaptığınız zinadan korkun.

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