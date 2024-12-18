'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü

Birçok büyükşehirde reklam panolarına asılan ve sosyal medyada gençten yaşlıya herkesin dikkatini çeken "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişlerinin gizemi nihayet çözüldü.

YAKIN ZAMANDA YAYINA GİRECEK

TRT'nin yakın zamanda yayına girecek olan Gassal isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu ortaya çıkan bu afişler, sosyal medya ve kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Afişlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, bu tarz bir mesajın çok ani ve açıklamasız biçimde sunulmasına tepki gösterdi. Kullanıcılardan biri, "Kafamızı kaldırıyoruz ve kocaman harflerle bu soru… Psikolojimiz bozuldu" ifadelerini kullanarak afişlerin etkisini eleştirdi.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Bir başka kullanıcı ise, afişlerin altında herhangi bir imza ya da açıklamanın bulunmamasını öne çıkararak, "Bir kampanya yapılıyor ama ne için olduğuna dair tek bir ipucu yok. Çok rahatsız edici" yorumunda bulundu.

DİZİ ÖLÜM VE SONRASINDAKİ RİTÜELLERİ KONU ALIYOR

Sosyal medyada uzun süre devam eden spekülasyonların ardından, afişlerin TRT'nin yeni dizisi Gassal'ın tanıtım kampanyasına ait olduğu anlaşıldı. Gassal, ölüm ve sonrasındaki ritüelleri konu alarak farklı bir hikaye anlatımıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.