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"Ölümümüzden o sorumludur" paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

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Tekirdağ'da bir şahıs, sosyal medya hesabından "Ölümümüzden eski eşim sorumludur" paylaşımı yaptı. Paylaşımı görenlerin ihbarı üzerine eve çilingirle giren ekipler; şahsı yaralı halde, 13 yaşındaki kızının ise cansız bedenini buldu.

Tekirdağ dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayla sarsıldı. Bir süre önce eşinden boşanan A.Y.'nin sosyal medyadan eski eşini suçlayarak yaptığı paylaşımı görenler hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Çok geçmeden evdeki korkunç manzarayla acı haber geldi.

'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

"BİZİM ÖLÜMÜMÜZDEN O SORUMLUDUR"

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan A.Y., akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah" notunu paylaştı.

'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

BİLEKLERİ KESİKTİ, KIZI İSE ÖLÜ BULUNDU

Paylaşımı görüp A.Y.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba A.Y.'yi ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı S.D.Y'yi ise ölü buldu.

'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜNDE 'İLAÇ' ŞÜPHESİ

A.Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.Y.'nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. S.D.Y.'nin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıRaşid POLAT:

Bu olayın en büyük sorumlusu haber kanallarıdır, medyadır, basındır... Dün Ankara'da yaşayan sizofren kadının yaptıklarını manşet manşet gündemde de tutmanız insanlara kötü örnek oluyor. Bakalım sizin yüzünüzden daha kaç can gidecek.

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Haber YorumlarıMelih İnce:

ülkede heryer acılar içinde

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Haber YorumlarıDeniz Celik:

Aile yılı böyle olmamalı

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

serbest piyasa oldukca alkol yasaklanmadikca ulkede dertler bitmez yakinda bir ulke ile savasa girme ihtimalimiz yuzde 98 .2dir eger zamlar durmazsa

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Senin gibi babanın şerefini ..........

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

yazik ülke toplu bir halde cinnet geciriyor

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Nasil sahlandikmi uzay iyimi arsa aldinizmi aksigirlar

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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

intihar edip başkalarını sorumlu tutman…Yazık şimdi evladının acısıyla yaşayacaksın..

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