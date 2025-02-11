'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Tekirdağ dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayla sarsıldı. Bir süre önce eşinden boşanan A.Y.'nin sosyal medyadan eski eşini suçlayarak yaptığı paylaşımı görenler hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Çok geçmeden evdeki korkunç manzarayla acı haber geldi.

"BİZİM ÖLÜMÜMÜZDEN O SORUMLUDUR"

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan A.Y., akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, "Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah" notunu paylaştı.

BİLEKLERİ KESİKTİ, KIZI İSE ÖLÜ BULUNDU

Paylaşımı görüp A.Y.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba A.Y.'yi ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı S.D.Y'yi ise ölü buldu.

KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜNDE 'İLAÇ' ŞÜPHESİ

A.Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.Y.'nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. S.D.Y.'nin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.