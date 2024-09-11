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Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek

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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri gerçekleştirilememişti. Tuğba'nın 'şüpheli ölüm'e yer olmadığına dair otopsi raporu çıktı. Ancak cenazenin nakli bu kez otopsi raporunu imzalayarak resmiyet kazandıracak olan Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönmesine takıldı.

Türk sinema tarihinin efsane oyuncularından Ahu Tuğba'nın 'Şüpheli ölüm'e yer olmadığı belirtilen otopsi raporu çıktı. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledilecek.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı

Uzun yıllardır kızı Anjelik Calvin'in eğitimi için ABD'de yaşayan Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası nedeniyle zorlu bir ameliyat geçirmişti. Ahu Tuğba, ameliyat sonrasında, mücadele ettiği KOAH'nın da etkisiyle toparlanamamış uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetti. Kızının isteği üzerine Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da defnedilecekti. Aradan 10 gün geçmesine rağmen cenazesi, Türkiye'ye henüz getirilemedi.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı

PROSEDÜR GEREĞİ ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRÜLDÜ

Prosedürler gereği, kişinin ölüm nedeni otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisine giriyor. Hal böyle olunca ABD'li yetkililer, Ahu Tuğba'nın cenazesinin ülke dışına çıkarılmasına izin vermiyor.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı

OTOPSİ RAPORU: ŞÜPHELİ ÖLÜM DEĞİL

Habertürk'ün haberine göre; Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi bir süre daha alacak. Bunun nedeni de Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün izinde olması. Otopsi raporu çıksa da adli tıp merkezinin müdürünün imzası olmadan resmiyet kazanmıyor. Bu nedenle de Türkiye Miami Başkonsolosluğu, cenazenin nakli için gerekli işlemleri yapamıyor. Adli tıp merkezinin müdürünün tatilden dönüp otopsi raporunu imzalamasından sonra Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye nakledilecek.

Ölümü şüpheli bulunmuştu! Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı

CENAZE ÇELİK TABUT İLE TÜRKİYE'YE NAKLEDİLECEK

Bunun yanı sıra Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de tamamlanması gerekecek. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledilecek.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Ahu Tuğba 3-sayfa Magazin Otopsi Yaşam Miami

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Yorumlar (2)

Zübükzade:

Miami de demek işleri bir kişi yönetiyor o tatildeyse her şey iptal

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Köfteci Jardel:

Oraya gömün bence. Boşu boşuna işkence etmeyin mevtaya. Ben anlamıyorum bu zihniyeti. Kimin nereye gömüldüğünün ne önemi var yav. Kalkıp piknik yapacak sanki. Ceset dediğimiz biyolojik bir atıktır. Ancak hâlâ bu gerçeği kabul edemedik maalesef.

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