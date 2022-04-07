Oltalarına ikinci kez takılan köpekbalığını 'Gelme bir daha' diye bağırarak denize bıraktılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahilde oltalarına ikinci kez köpekbalığı takılan amatör balıkçılar, kuyruğundan tutup sahilde sürükleyerek denize tekrar attıkları köpekbalığını "Gelme, hadi oğlum gelme bir daha" diye yolcu etti.

Manavgat Alanya sınırında Alara Çayının denize döküldüğü boğaz mevkiinde, sahilde olta ile balık avlayan amatör balıkçılar ikinci kez köpekbalığı yakaladı. Kuzu balığı diye çektikleri oltanın ucunda köpekbalığını gören balıkçılar bu kez zaman kaybetmeden onu denize geri bıraktı. Köpekbalığının denize bırakılma anını ölümsüzleştirmek isteyen balıkçılar, cep telefonu kamerası ile yaşadıkları anları kayıt altında aldı. Bir balıkçı durumdan bahsederek köpekbalığını denize doğru götürürken kayıt altına alan balıkçı ise balığı, "Gelme, hadi oğlum gelme bir daha gelme" sözleri ile uğurladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa