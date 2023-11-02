Adana'da kocası tarafından öldürülen 5 aylık hamile Hatice Demir'in ailesi, katil zanlısının müebbet hapse cezalandırılmasını isterken, katil kocanın da eşini öldürüp sabaha kadar başında beklediği ortaya çıktı.

Öldürülen hamile Hatice'nin ailesi katil zanlısı için müebbet istedi

5 aylık hamile eşini öldüren şahsın sabaha kadar başında beklediği ortaya çıktı

Kızının ölüm haberini umrede aldı

Baba Ali Durgut:

"Torunumun adı 'Miran' olacaktı"

"Ömür boyunca cezaevinde kalsın, hiç çıkmasın"

ADANA - Adana'da kocası tarafından öldürülen 5 aylık hamile Hatice Demir'in ailesi, katil zanlısının müebbet hapse cezalandırılmasını isterken, katil kocanın da eşini öldürüp sabaha kadar başında beklediği ortaya çıktı.

Olay, 29 Ekim'de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir, 5 aylık hamile olan 8 aylık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Emrah Demir, eşinin bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

'Hatırlamıyorum'

Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlattı. Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'Bebeğin adı Miran olacaktı'

Hatice Demir'in cenazesi ise toprağa verildi. Genç kadının ailesi İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Demir'in erkek bebeğinin olacağı, adının da 'Miran' konulacağı öğrenildi. Ayrıca Demir'in annesinin de olay günü Umre'de olduğu, kızının ölüm haberiyle Türkiye'ye geri döndüğü belirtildi.

"Ömür boyu cezaevinde kalsın"

Anne Belgin Durgut, "Bu caniymiş. Ömür boyunca cezaevinde kalsın. Hiç çıkmasın oradan. 8 aylık evli, 5 aylıkta hamileydi. Erkek bebeği olacaktı kızımın. Onu Allah'a ve adalete havale ediyorum. Ömür boyu cezaevinde kalsın. Karşı tarafın taziyelerini de kabul etmiyoruz. Bu Adana'yı terk edip gitsinler. Beni Umre'den de ettiler. Bütün günahım onların boynuna" dedi.

"Benim ciğerim yandı"

Baba Ali Durgut, "Benim ciğerimi yaktılar Allah'ta onların ciğerini yaksın. Devletime güveniyorum. Böyle kadın cinayetleri için idam gelsin. Benim ciğerim yandı, başkalarının yanmasın. Bunlara öyle bir ceza verilsin ki ömür boyunca çıkamasınlar. İdam cezası verilsin hatta" ifadelerini kullandı.

"Torunumdan, evladımdan ettiler"

'Beni torunumdan etti' diyerek ağlayan Durgut, "Torunumun adı 'Miran' olacaktı. Beni torunumdan etti. Beni evladımdan etti. Allah'ta onlara aynı acıyı yaşatsın. Bildiğimiz hiçbir sıkıntıları yoktu. Artık kızı korkutmuşlar mıydı bilmiyoruz" diye konuştu.

Ayrıca baba Ali Durgut, kızının gece yarısı öldürüldüğünü sabaha kadar damadının cesedin başında beklediğini iddia etti.