Tartıştığı genci tek yumrukla öldürüp kendini böyle savundu: Elimi sallarken yere düştü

16 Mart'ta gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta KPSS'ye hazırlanan İsmail Can, Afganistan uyruklu sevgilisi T.Y.'nin cep telefonuna mesaj attığını öne sürdüğü Alper Korkmaz'ı arayarak kafede buluştu. T.Y.'nin de bulunduğu kafede konuşmaya başlayan ve aralarında tartışma çıkan ikili, daha sonra sokağa çıktı.

YUMRUK SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Can'ın yumruklu saldırısına uğrayan Alper Korkmaz, aldığı darbeyle yere düştü. Yığıldığı yerde fenalaşan Korkmaz, ihbarla gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boyun bölgesine aldığı darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği saptanan Korkmaz, tedaviye alındı. 2 kez ameliyat geçiren Korkmaz, tedavisinin 5'inci gününde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Korkmaz, kentte toprağa verilirken, olayla ilgili gözaltına alınan İsmail Can, tutuklandı.

SALDIRI KAMERADA

Sokak ortasında şüpheli İsmail Can'ın, Alper Korkmaz'a yumruk atma anları da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, boyun bölgesine aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Korkmaz'ın başını beton zemine çarptığı, çevredekilerin olay yerine gelip, müdahale ettiği anlar yer alıyor.

"ELİMİ SALLARKEN ALPER YERE DÜŞTÜ"

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, İsmail Can hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şüphelinin maktulün sağ eline iki kez vurup, omuz ve çene bölgesine yumruk attığının tespitine yer verildi. Sorgudaki ifadesinde yaşanan olayı anlatan İsmail Can'ın, tartışmaya kız arkadaşına atılan mesaj olduğunu söyleyerek, "Sevgilime atılan mesajın sebebini sormak için konuşma amaçlı buluştuk. Çıkan tartışmada elimi sallarken Alper yere düştü. Öldürmek niyetim kesin yoktu" dediği öğrenildi.

Tanık olarak ifade veren T.Y.'nin ise tutuklu sevgilisinin, mesajı görmesi üzerine kıskanıp öfkelendiğini belirterek, Alper'in arkadaşı olduğunu ve tarafları sakinleştiremediğini söyledi.