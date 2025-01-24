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Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı

Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı
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ABD'de 43 yaşındaki Quinton Earl Lofton, okul koridorunda 17 yaşındaki bir öğrenciye saldırıda bulundu. Lofton, öğrenciyi boğazından yakalayıp merdivenden aşağı itti. Olay sonrası öğrencinin nöbet geçirdiği görüldü. Okul Müdürü Dr. Ross Renfrow, velilere gönderdiği mesajda, Lofton'un okul dışında yaşanan bir olay nedeniyle öğrenciye saldırdığını belirtti.

ABD'de 43 yaşındaki Quinton Earl Lofton, Fike Lisesi'nde 17 yaşındaki bir öğrenciye saldırdığı için tutuklandı.

Wilson İlçe Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, okul koridorunda gerçekleşen olayda Lofton, öğrenciyi boğazından yakalayıp merdivenden aşağı itti. Görüntülerde, saldırı sonrası öğrencinin nöbet geçirdiği ve ardından yardımla ayağa kalktığı görülüyor.

Okul Müdürü Dr. Ross Renfrow, velilere gönderdiği mesajda, "Bir veli ofise yönlendirilmesine rağmen doğrudan koridora giderek, okul dışında yaşanan bir olay nedeniyle öğrenciye saldırdı" açıklamasını yaptı.

Mağdur öğrencinin ablası Shaniqua, "Kardeşim hala travma etkisinde ve sarsılmış durumda" dedi.

7.500 dolar kefaletle serbest bırakılan Lofton, ağır saldırı ve kamu düzenini bozma suçlarından yargılanacak. Ayrıca Wilson İlçesi'nde başka davaları da bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, okul müdürünün saldırganı durdurduğu ve "Geri çekil, ona dokunma" dediği duyuluyor.

Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı

Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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