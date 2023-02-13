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"Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası hakkında başlatılan soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyeye geldi

3. Sayfa Haberleri

Sahibi olduğu sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, ifade vermek için adliyeye geldi.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremler sonrası sosyal medyada "Hatay'da baraj patladı" paylaşımları yapılmaya başlanmıştı. Gerçeği yansıtmayan olayla ilgili BaBala TV isimli sosyal medya hesabından da "Yarseli Barajı duvarı çatlamış" paylaşımlarında bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu ve depremzede vatandaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan fenomen Oğuzhan Uğur, savcılığa ifade vermek için adliyeye geldi.

'Hatay'da baraj patladı' paylaşımı sonrası hakkında başlatılan soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyeye geldi

Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Babala TV hesabından atılan tweet'te "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor." ifadeleri kullanılmıştı. Bu haberin ardından kentte kısa süreli bir panik yaşanmış ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarına ara vermişti. Bu sürecin de enkaz altındaki 7 kişinin canına mal olduğu iddia edilmişti.

'Hatay'da baraj patladı' paylaşımı sonrası hakkında başlatılan soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyeye geldi

Yaşanan olayın ardından Bakanlık ve Valilik, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıklamış ve çalışmalar kaldığı yerden devam etmişti. Ancak sosyal medyada bu iddiayı ortaya atan Oğuzhan Uğur ve ekibine büyük tepki gösterildi.

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Uğur, "Haberi bir bakanlık yetkilisi teyit ettiği için ekiptekiler paylaşmışlar! Yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen silmişler. Yazışma görselleri mevcut. Takipçisi olacaksanız sizinle de paylaşalım…! İster misiniz? Sizinle paylaşalım mı? Ne dersiniz?" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı. Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Oğuzhan Uğur 3. Sayfa Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

kzbn ktrncı:

eline telefonu alan gazeteci oldu!! haberin doğruluğu bile teyit edilmeden paylaşılıyor, heleki şu günlerde .. ,insanları paniğe kaçmaya yönlendirenler yüzünden kim bilir kaç kişi daha canından olacaktı! hiç bir suç cezasız kalmamalı 1 !!!

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Fatih Yıldız:

Neyin peşindesiniz anlamadım gitti.

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bu ve bunun gibi kendini bilmez asalaklar, yüzünden neredeyse önü alınamaz ikinci bir kaos yaşanacaktı, İNSANLAR AFET BÖLGESİNİ ENKAZI BIRAKIP KAÇTI ya ,bundan daha kötü birşey olabilirmi,, iddia doğruysa enkazda ölenlerin kanı eline bulaştı OĞUZHAN

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