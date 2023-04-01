Öğretmen oğulları tarafından öldürülen 6 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı

Elazığ'da dün doğal gaz kaçağından dolayı girdikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiğini tespit etti. Hayatlarını kaybeden 6 kişilik ailenin cansız bedenleri son kez cenaze namazında bir arada görüntülendi.