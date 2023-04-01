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Öğretmen oğulları tarafından öldürülen 6 kişilik aile son yolculuklarına uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da dün doğal gaz kaçağından dolayı girdikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiğini tespit etti. Hayatlarını kaybeden 6 kişilik ailenin cansız bedenleri son kez cenaze namazında bir arada görüntülendi.

Dün merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

5 YAKININI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedeni 2 savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİRLİKTE DEFNEDİLDİLER

Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar Elazığ Fırat 3. Sayfa Haberler

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