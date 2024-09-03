Öğrencilerine bir kedinin yarasını zımbalatan lise öğretmeni, tutuklandı

Texas'ın Palestine şehrindeki bir lisede yaşanan olay, herkesi şoke etti. 25 yaşındaki tarım öğretmeni Emily Marie Benner, derste korkunç bir şey yaptı. Uyanık bir kedinin ameliyat yarasını öğrencilerine zımbalattı. Kedi acıdan çığlık atarken, bu işlem devam etti.

Bu olay sınıfta kamerayla kaydedildi. Görüntüler o kadar rahatsız ediciydi ki, yerel haber kanalı CBS 19 bunları yayınlamayı reddetti. Videoda, öğretmenin kedinin masaya yatırılmasını istediği, kedinin direndiği ve sonunda acı içinde çığlık attığı görülüyor.

Olay sonrası Benner tutuklandı ve hayvana eziyet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Aynı gün kefaletle serbest bırakıldı. Kedi ise bir veterinerin bakımına verildi.

Okul yönetimi olayı "derin bir şekilde rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Müdür Wade Stanford, velilere ve öğrencilere bir özür mektubu gönderdi. Mektupta, bu tür davranışların okulun değerlerine aykırı olduğunu ve bir daha yaşanmaması için önlemler alacaklarını belirtti.

Benner'ın öğretmenlik lisansını geçen yıl aldığı ve normalde 6-12. sınıflara tarım dersi verme yetkisine sahip olduğu öğrenildi. Şu an işini koruyup koruyamayacağı belirsiz. Okul sözcüsü, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Bu olay, hayvan hakları ve okullardaki eğitim standartları konusunda ciddi tartışmalara yol açtı.