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Oğlunu öldüren babanın ifadesi "pes" dedirtti

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Tekirdağ'da baba ve oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evi terk eden oğul tekrar evin övüne gelerek babasının bulunduğu daireye ateş açtı. Babası da pompalı tüfekle balkondan oğluna ateş etti. Oğlunu öldüren baba ifadesinde, "Sinirlerime hakim olamadım. Çok üzgünüm" dedi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Necdet Şahin (55) ile oğlu Hazat Şahin (22) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Oğlunu öldüren babanın ifadesi 'pes' dedirtti

İKİSİ DE TETİĞE BASTI

Tartışmanın ardından Hazat Şahin evi terk etti. Bir süre sonra motosikletle evin önüne gelen Hazat Şahin, babasının oturduğu daireye tabanca ile ateş açtı. Necdet Şahin de evde bulunan pompalı tüfeğini alarak çıktığı balkondan Hazat Şahin'e ateş etti.

OĞLUNU TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hazat Şahin, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şahin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Oğlunu öldüren babanın ifadesi 'pes' dedirtti

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Polisin gözaltına aldığı Necdet Şahin, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. Şahin'in ifadesinde oğlu ile tartışma yaşadığını belirterek, "Evden ayrıldıktan sonra bizim evimize ateş açtı. Ben de sinirlerime hakim olamadım, tüfekle ateş açtım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Oğlunu öldüren babanın ifadesi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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