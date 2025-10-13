Öfkeli kadın, uyuyan kocasının üzerine önce kızgın yağ döktü, sonra da pul biber serpti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Madangir bölgesinde bir adam, evinde uyuduğu sırada eşinin saldırısına uğradı.

UYUYAN KOCASININ ÜZERİNE KIZGIN YAĞ DÖKTÜ

Olay, gece saatlerinde çiftin evinde yaşandı. İlaç sektöründe çalışan 28 yaşındaki Dinesh Kumar, uykusunda göğsünde ve yüzünde ani bir yanma hissiyle uyandı. Gözlerini açtığında eşi başında duruyordu ve elindeki kaptan üzerine kızgın yağ dökmüştü. Genç adam bağırmaya çalıştığında ise eşi tarafından "Çığlık atarsan daha fazla dökerim" şeklinde tehdit edildi.

ÜZERİNE PUL BİBER DE SERPTİ

Kızgın yağın ardından bir adım daha ileri giden kadın, Kumar'ın yanık yaralarının üzerine pul biber serpti. Bu müdahale adamın acısını daha da dayanılmaz hale getirdi. Olay sırasında çiftin 4 yaşındaki kızlarının da evde olduğu öğrenildi.

YARDIMINA KOMŞULARI KOŞTU

Kumar'un acı dolu çığlıkları binada yankılanınca, komşular olay yerine geldi. Ancak kapının içeriden kilitli olması nedeniyle hemen müdahale edilemedi. Kapı açıldığında talihsiz adam acı içinde yerde kıvranıyor, eşi ise evin içinde gizlenmeye çalışıyordu.

"HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM" DEYİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olayın hemen ardından şüpheli kadın, eşini hastaneye götürme bahanesiyle evden ayrılmak istedi. Ancak çevredekiler bu duruma şüpheyle yaklaştı. Ev sahibi, kadının niyetinden emin olamayınca Kumar'ı kendisi alıp en yakın hastaneye götürdü. Yapılan ilk müdahalede, Kumar'ın göğüs, yüz ve kollarında ileri derecede yanıklar tespit edildi.

GEÇMİŞTE DE ŞİKAYETLER OLMUŞ

Polise verdiği ifadede Kumar, eşinden daha önce de benzer baskılar gördüğünü ve ilişkilerinin son yıllarda kötüye gittiğini söyledi. Ayrıca iki yıl önce eşi tarafından kadın hakları derneklerine şikayet edildiğini, o sürecin karşılıklı uzlaşmayla sona erdiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli kadın hakkında "kasten ağır yaralama" ve "tehlikeli madde kullanarak zarar verme" suçlamaları yöneltildi. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığını, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.