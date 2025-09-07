Öfkeli damat koca bir mahalleyi yaktı

Bolu'da boşanma aşamasındaki eşinin ailesine ait evi kundaklayıp 4'ü ev, 12 yapının yanmasına neden olan Harun Y. polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

ÖFKELİ DAMAT MAHALLEYİ YAKTI

Olay, perşembe günü Aşağısoku Yaylası'nda meydana geldi. İki arkadaşıyla yaylaya gelen Harun Y., kayınpederi Hayati Ç.'ye ait evi, benzin döküp ateşe verdi. Ahşap evdeki alevler, rüzgarın etkisiyle 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Yangında toplam 12 yapı kullanılamaz hale geldi.

ARKADAŞLARI GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturmada Harun Y.'nin yaylaya geldiği arkadaşları, Anadolu Otoyolu'nda jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 2 kişi serbest bırakıldı.

300 SAATLİK KAMERASI KAYDI İNCELENDİ

Harun Y.'nin yakalanması için ise polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip şüphelinin izine ulaştı. Akpınar Mahallesi'nde fark edilen Harun Y., takibin ardından yakalanıp gözaltına alındı.

MEZARLIK VE ORMANDA SAKLANMIŞ

Eşinin 3 ay önce evi terk edip babasının evine yerleştiği öğrenilen Harun Y.'nin, mezarlık ve ormanda saklandığı, kaçabilmek için para bulmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından da jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İHA