Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi - Haberler

Antalya'da 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada 18 Mart'ta eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü.

"KENDİSİNE İSTİSMARDA BULUNAN BİROL'U ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ"

Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. İfadesinde suçunu itiraf eden Bektaş, "Kendisine daha önce cinsel istismarda bulunan Birol'u öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Öldüğünü anlayınca otelden ayrılıp, Yalova'ya gittim" dedi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan otopside, Nuray Demir'in yüzünde küçük kanamalar ile boynunda morluklar tespit edildi. Demir'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

TARTIŞINCA OTELDE KALMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demir ile Bektaş'ın sosyal medyadan tanıştıkları ve aile arasında nişanlandıkları, Bektaş'ın Yalova'dan nişanlısını görmek için Antalya'ya geldiği belirtildi. Daha önceki ziyaretlerinde; Demir'in ailesiyle yaşadığı evde kalan Bektaş'ın önceki gelişinde anne Fatmana Gül ile ziynet eşyalarının kaybolması nedeniyle tartıştığı ve bu nedenle otelde kaldığı bilgisine yer verildi.

CEP TELEFONUNDAKİ MESAJLARA BAKMAK İSTEMİŞ

İddianamede Nuray Demir'in, eski nişanlısı Taner Bektaş'ın kaldığı otel odasına tek başına geldiği, Bektaş'ın Demir'in cep telefonuna gelen mesajları incelemekte ısrar etmesiyle tartışma çıktığı, Demir'i bu yüzden boğarak öldürdüğüne yer verildi.

ÇIPLAK HALDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Bektaş'ın, cinayeti işledikten sonra otobüs ile Yalova'ya gitmek için bilet aldığı, aracı kaçırınca taksiyle gittiği Yalova'da polis ekiplerince yakalandığı belirtildi. Ayrıca daha önce Nuray Demir'in otel odasında çıplak bulunduğu bilgisine karşılık polisin hazırladığı olay yeri raporunda, kıyafetlerinin üzerinde olduğu iddianamede yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, olay günü 18 yaşından küçük olan Nuray Demir'i öldürdüğü iddiasıyla Taner Bektaş'ın 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

Davanın ilk duruşması, 8 Haziran'da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.