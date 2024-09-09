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Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdiği için sunuculuk yaptığı Now TV tarafından 1 ay önce zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı. Tosun, 15 yıldır emek verdiği kanalla yollarını ayırdıklarını söyleyerek "Bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor" dedi.

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bir ay önce Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanları açıklamalarına gösterdiği tepkinin ardından zorunlu izne çıkarılmıştı. Günler sonra konuyla ilgili açıklama yapan Tosun, kanalla yollarını ayırdı.

"YİNE ÜLKEMİN KALAN GÜZEL DEĞERLERİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

X hesabından yaptığı paylaşımla kanalla ilişiğini kesildiğini duyuran Gülbin Tosun, "15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde, her zaman yanımda olan güzel insan Doğan Şentürk'e ayrıca teşekkür ederim. Ve tabi bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor. Elbette yine ülkemin kalan güzel değerlerine katkı sağlamak için çabalayacağım. Herkese çok sevgi, selam ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa'daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarılmıştı.

Kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili paylaşım yapan Tosun "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok" demişti.

Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Mansur Yavaş Gülbin Tosun Magazin Medya NOW

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Yorumlar (8)

mustafa kılıç:

Yani yndas medya heryerde var.

43
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Türkkızı:

ne oldu basın özgürlüğüne

41
2
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Diyojen Öz:

şimdi diyerlerinden ne farkınız kaldı. ya pılan zulumdur

27
5
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Diyojen Öz:

GUNAH ( DİLSİZ SEYTAN MI OLSAYDI? Diyerlerinden ne farkı olur du

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4
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Behlül Daşdan:

Zorunlu izin öyle mi niye kovuldu demiyorsunuz iki yüzlülüğünuz çok açık ve net.

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Dağıstan:

İktidar gibi düşünenler çoğunlukta herhalde tv yönetiminde. Her eleştriye bir kulp takmasak olmaz. Hiçbir şey eleştrilsin istenmiyor , ne yönetim anlayışı ama

7
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Hayri:

haber programları sunucuların kendi düşüncelerini söyleyecekleri bir yer değildir kanalın stratejisi prensipleri elindeki tekstlere göre yayın yapacaksın sen bir siyasiyi icraatlarından dolayı eleştirebilirsin ama boş hakaretler yapamazssın şimdi gidip babanın çiftliği gibi kullanacağın bir kanal bulursan orada devam edersin

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Tandogan Dogan:

insan eline diline beline hakim olacak

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