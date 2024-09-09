Now TV tarafından zorunlu izne çıkarılan Gülbin Tosun, kanalla yollarını ayırdı

Now TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bir ay önce Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sokak hayvanları açıklamalarına gösterdiği tepkinin ardından zorunlu izne çıkarılmıştı. Günler sonra konuyla ilgili açıklama yapan Tosun, kanalla yollarını ayırdı.

"YİNE ÜLKEMİN KALAN GÜZEL DEĞERLERİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

X hesabından yaptığı paylaşımla kanalla ilişiğini kesildiğini duyuran Gülbin Tosun, "15 yıla yakın çalıştığım Now (Fox) ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Tüm izleyiciler ve takipçilerime yürekten teşekkür ederim, destek oldunuz. Bu çok değerliydi. Çalışma hayatımın yarısını kapsayan dönemde, her zaman yanımda olan güzel insan Doğan Şentürk'e ayrıca teşekkür ederim. Ve tabi bundan sonra benim için kendi hayatımla ilgili ayrı bir mücadele başlıyor. Elbette yine ülkemin kalan güzel değerlerine katkı sağlamak için çabalayacağım. Herkese çok sevgi, selam ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa'daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara kişisel sosyal medya hesabından tepki gösteren NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun, bu paylaşımından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarılmıştı.

Kanal yönetiminin hakkında verdiği kararla ilgili paylaşım yapan Tosun "Destek mesajlarınız için çok ama çok teşekkür ederim. Çok değerlisiniz. İyi ki varsınız can dostları. Ben zorunlu izne çıkarıldım. Henüz çıkışım verilmedi. Sadece bilginize. Hayvan haklarından #1adımgeriyok" demişti.