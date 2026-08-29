İzmir'de noter dönüşü düşen 100 bin lirayı kapıp kaçan şüpheli yakalandı

İzmir Bayraklı'da noter dönüşü düşürülen 100 bin lirayı fark edip cebe indiren motosikletli şüpheli, güvenlik kameralarına takıldı. Paranın yere düşme anı ile şahsın parayı alıp kaçtığı anların saniye saniye kaydedildiği olayda, polisin takibiyle yakalanan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Noter satışı sonrası yere düşürülen 100 bin TL'yi fark ederek kapıp kaçan motosikletli şüpheli, polisin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Paranın araç kapısında yere düşme anı ve motosikletlinin parayı görüp soğukkanlılıkla cebe indirerek uzaklaştığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Düşen parayı fark etti, saniyeler içinde kapıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre olay, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Noterde tapu satışı işlemlerini tamamlayan S.D., nakit parayı poşete koyarak aracına yöneldi. S.D.'nin aracına bindiği esnada elindeki poşetten kayan 100 bin liralık para balyası yere düştü. Durumu fark etmeyen S.D. olay yerinden ayrılırken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sadece kısa bir süre sonra sokaktan geçen motosikletli M.Ö., yerdeki para balyasını fark etti. Motorunu durdurarak yerdeki 100 bin lirayı soğukkanlılıkla alan M.Ö., parayı cebe indirip hızla bölgeden uzaklaştı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde paranın düşüşü, M.Ö.'nün durup parayı alması ve kaçış anı net bir şekilde görüldü.

Kamera görüntüleri şüpheliyi ele verdi

Bir süre sonra parasının eksik olduğunu anlayan ve panikle olay yerine geri dönen S.D., parayı bulamayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kamera kayıtlarını adım adım inceleyen ekipler, paranın düşme anını ve motosikletli M.Ö.'nün yerdeki parayı alarak kaçtığı anları tespit etti.

Görüntülerden şüphelinin kimliğini ve ikamet adresini belirleyen ekipler, adrese düzenlenen başarılı operasyonla M.Ö.'yü kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen 100 bin lira muhafaza altına alınarak sahibi S.D.'ye teslim edildi. Gözaltına alınan M.Ö.'nün emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı