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Noel pastasının içine zehir koyarak üç akrabasını öldürdü

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Brezilya'nın Torres kentinde yaşanan trajik olayda, bir kadının pişirdiği Noel pastası üç akrabasının ölümüne sebep oldu. Zehirli pastayı yiyen Maida Bernice Flores da Silva, Neuza Denize Silva Dos Anjos ve Tatiana Silvia Dos Santos hayatını kaybetti. Olayın ardından pasta pişiren kadının gelini Deise Moura, cinayet şüphesiyle tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis laboratuvar sonuçlarını bekliyor.

Brezilya'da yaşanan trajik olayda, üç akrabasının ölümüne neden olan zehirli Noel pastasını pişiren kadının gelini, cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Porto Alegre yakınlarındaki Torres kentinde, 61 yaşındaki Zeli Dos Anjos'un pişirdiği pasta, iki kız kardeşi ve yeğeninin ölümüne neden olurken, kendisi de hayatta kalma mücadelesi veriyor. Olay, 23 Aralık'ta Zeli'nin evinde düzenlenen Noel kutlaması sırasında yaşandı.

Zehirli pastadan yedikten sonra Maida Bernice Flores da Silva (58), Neuza Denize Silva Dos Anjos (65) ve kızı Tatiana Silvia Dos Santos (43) saatler içinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde kurbanların vücutlarında arsenik zehiri tespit edildi.

Zeli'nin oğlu Diego Dos Anjos'un eşi Deise Moura, olayla bağlantılı olarak tutuklandı. Tatiana'nın 10 yaşındaki oğlu Matheus da pastadan yedikten sonra yoğun bakıma alındı.

Polis şefi Marcus Vinicius Veloso, "Şüpheli, üç cinayet ve üç cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı," açıklamasını yaptı.

Olayda dikkat çeken bir diğer nokta, Zeli'nin eşi Paulo Luis'in birkaç ay önce "yiyecek zehirlenmesi" nedeniyle ölmesi. Polis, soruşturma kapsamında Paulo'nun cesedini gelecek hafta mezarından çıkaracak. Paulo ve Zeli, bahçelerinde yetiştirdikleri muzları yedikten sonra hastalanmış, Paulo saatler içinde hayatını kaybetmişti.

Aile üyeleri, pastanın "acı ve biberli" bir tadı olduğundan şikayet ettikten sonra şiddetli kusma nöbetleri geçirmiş ve ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Emekli öğretmen Maida Noel arifesinde, Neuza ve kızı Tatiana ise saatler içinde hayatını kaybetti.

Aileden bir yetkili, "Tüm aile şok içinde. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bize bu kadar yakın birinin böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştik," dedi.

Soruşturma devam ederken, polis laboratuvar sonuçlarını bekliyor.

Noel pastasının içine zehir koyarak üç akrabasını öldüren kadın tutuklandı

Noel pastasının içine zehir koyarak üç akrabasını öldüren kadın tutuklandı

Noel pastasının içine zehir koyarak üç akrabasını öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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