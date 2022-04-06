Nisa bebeğin hastalanmasında ihmali olduğu öne sürülen bakıcının ifadesi ortaya çıktı: Ben bıraktığımda iyiydi

İstanbul Pendik'te 29 Mart Salı günü meydana gelen olayda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve beraberindeki ekip, Pendik'te boş araziye bırakılmış bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa bebek bir anda Türkiye'nin de gündemine oturdu.

"DURUMU HASTANEDE TAKİP EDİLİYOR"

Nisa Mihriban, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye gittiği açıklanan 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." bilgisini verdi.

ANNESİ TUTUKLANDI

Nisa bebeği sokağa terk eden biyolojik anne ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOK AĞLIYORDU"

Öte yandan Nisa bebeğin rahatsızlığı üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı. Bakıcı D.Y hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı. Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim. Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocuklar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.

"BEN BIRAKTIĞIMDA GAYET İYİYDİ"

İddiaya göre bebeklerin beslenmesi bittikten sonra içeri giren bir temizlik görevlisi, Nisa bebeğin hareketsiz olduğunu fark etti. Görevli, bebeği alıp kurum doktoruna götürdü. Bu arada çocukları yıkamak için odadan ayrıldığını öne süren D.Y. ifadesinde; "İkinci çocuğu almaya geldiğimde Nisa bebek yoktu. Temizlikçi, doktor odasına götürmüş orada müdahale edilmiş. Ben Nisa bebeğe ne olduğunu, boğazına bir şey kaçıp kaçamadığını, neden fenalaştığını, hareketiz duruma neden geldiğini bilmiyorum. Ben yatağa bıraktığımda gayet iyiydi. Benim ihmalim yok" dediği iddia edildi.

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