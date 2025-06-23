Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı
Haber Videosu

Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan'ın, ölümünden kısa süre önce bir gazeteciye gönderdiği "Ölmek istiyorum" mesajı ortaya çıktı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 27 yaşındaki genç fenomenin son sözleri yürek burktu. Candan'ın mesajlarında hem fiziksel acısını hem de yaşadığı psikolojik baskıyı açıkça dile getirdiği görüldü.

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saat içinde kalbi ikinci kez durdu ve kurtarılamadı. Genç fenomenin "Yaşayamıyorum" şeklindeki son sözleri ise yürekleri yaktı.

Yeme bozukluğu hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin sonunda kalbi ikinci kez duran genç fenomen, kurtarılamadı.

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğu sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan'a, yeme bozukluğu olarak bilinen Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen 27 yaşındaki Candan, hastalığının ilerlemesi ve yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tedaviye direnç gösterdiği ve yemek yemeyi reddettiği öğrenildi.

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı bir paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" diyerek Nihal'in sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın kalbi, 19 Haziran'da durmuş ancak doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. 21 Haziran'da ise ikinci kez kalbinin durduğu ve bu kez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Genç fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

@i.likechaos isimli magazin sayfası Nihal Candan'ın gazeteci bir basın mensubuna attığı son mesajları paylaştı. Candan mesajında "Ölmek istiyorum" dedi ve ekledi, "Ölürsem Bahar'ı da bırakırlar bunun haberini de yapabilirsin azıcık iyi olunca çıkan haberlere bak! Herkes rahatlar hiç yaşanmamış gibi yapmaktan başka şansım varmış gibi üstüme geliyorlar..."

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

Kız göz göre göre hayatının son mesajlarını yazıyor. Gazetecinin attığı mesaj “nihalcim iyi misin”

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı

Nihal Candan'ın ölmeden önceki mesajları ortaya çıktı
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.