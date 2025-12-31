Niğde'de yılbaşı için kapsamlı asayiş tedbirleri

Niğde'de vatandaşların 2026 yılına huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla yılbaşı sürecini kapsayan geniş çaplı emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri hayata geçirildi.

Kamu düzeni ile can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ile birlikte açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, 30 Aralık 2025 Salı günü saat 08.00'de başlayacak olan tedbirlerin 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 06.00'ya kadar aralıksız şekilde uygulanacağını kaydetti.

Vali Çelik'in verdiği bilgilere göre kentte bu süreçte emniyet, jandarma, Göç İdaresi, AFAD ve ilgili diğer kurumlar sahada aktif olarak görev alacak.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde üç gün boyunca kesintisiz tedbirler uygulanacağını ifade eden Vali Çelik, hazırlık ve planlama çalışmalarının son 15 gündür sürdürüldüğünü söyledi.

Son bir ayda yapılan operasyonlarda 93 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildiğini, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 46 şahsın yakalandığını kaydetti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde 39 uygulama noktası oluşturulduğunu açıklayan Vali Çelik, toplam 897 emniyet personelinin görev yapacağını, asayiş ve trafik ekiplerinin yanı sıra İHA, narkotik dedektör köpeği, KGYS kameraları, Plaka Tanıma Sistemleri ve yaka kameralarıyla denetimlerin teknolojik imkanlarla destekleneceğini vurguladı.

Jandarma sorumluluk bölgelerinde ise 30 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında dört gün boyunca kesintisiz tedbir uygulanacağını belirten Vali Çelik, son bir ayda kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli başarılar elde edildiğini, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalandığını söyledi. Yılbaşı süresince binlerce jandarma personelinin asayiş ve trafik görevlerinde bulunacağını, komando timleri ve sivil unsurların da hazır olacağını ifade etti.

Göç ve dış güvenlik tedbirlerine de değinen Vali Çelik, 31 Aralık tarihinde mobil göç araçlarının Niğde merkez ve Bor ilçesinde 24 saat esasına göre görev yapacağını, Geri Gönderme Merkezi'nin de yılbaşı gecesi boyunca tam kapasiteyle çalışacağını açıkladı.

AFAD ekiplerinin muhtemel acil durum ve afetlere karşı yılbaşı süresince 24 saat esasına göre hazır bekleyeceğini belirten Vali Çelik, kar yağışı ihtimaline karşı İl Özel İdaresi ve ilgili birimler tarafından karla mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Cahit Çelik, alınan tüm bu tedbirlerle Niğde genelinde trafik güvenliğinin sağlanmasının, suç ve suçlularla etkin mücadelenin ve kamu düzeninin korunmasının hedeflendiğini belirterek, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, güvenlik güçlerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmelerini ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi. - NİĞDE