Niğde Bor'da çocuk işçinin ölümü davasında iki sanığa hapis, birine beraat verildi

Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çalışırken kolunu makineye kaptırması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul'un ölümüne ilişkin açılan davanın 7'nci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme; üç sanıktan birinin beraatine karar verirken, diğer iki sanığa 4 yıl 9 ay ile 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Niğde'nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen ve 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan iş kazasına ilişkin dava Bor 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Geri dönüşüm fabrikasında çalışan Özkul, plastik malzemeleri makineye attığı sırada kolunu makineye kaptırarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri yetkilileri hakkında dava açılmış, üç sanık 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla yargılanmaya başlanmıştı. Bor 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında sanıklar hakkında hüküm açıklandı. Mahkeme; yargılanan sanıklardan İ.Y.A. 5 yıl 6 ay 20 gün, E. Y. ise 4 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davayı sürecin başından itibaren takip eden UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcileri ve gönüllü avukatları da karar duruşmasının ardından açıklamalarda bulundu. UCİM Hukuk Koordinatörü Avukat Orpen Nergiz, Abdurrahman Özkul'un ölümüne ilişkin davayı yedi celsedir takip ettiklerini belirtti. Dosya kapsamında sanıkların ve tanıkların dinlendiğini ifade eden Nergiz, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında çok sayıda beyanın dosyaya girdiğini söyledi. Nergiz açıklamasında; "Bugün UCİM Derneği olarak Niğde'de Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışırken kolunu makineye kaptırarak hayatını kaybeden Abdurrahman çocuğumuzun duruşmasındaydık. Bu, davanın yedinci celsesiydi. Yedi celsedir dosyayı dernek olarak takip ediyoruz. Dosya kapsamında sanıklar ve tanıklar dinlendi. Son olarak bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Bugün ise karar duruşması gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. UCİM gönüllü avukatlarından Avukat Esma Nur Koçak da mahkemenin verdiği kararın ayrıntılarını paylaştı. Koçak; "Dosyamız kapsamında üç sanık yargılandı. Sanıklardan biri hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan beraat kararı verildi. Bir sanık hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezası, diğer sanık hakkında ise 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi" dedi. Verilen kararın henüz kesinleşmediğini belirten Koçak, tarafların karara karşı istinaf yoluna başvurabileceğini söyledi.

Olay, 15 Nisan 2025 tarihinde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelmişti. Fabrikada çalışan 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul, plastik maddeleri makineye attığı sırada kolunu makineye kaptırarak ağır yaralanmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı