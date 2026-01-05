Venezuela'nın devrik lideri Maduro ve eşi hakim karşısında

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla ABD'de başlatılan davanın ilk duruşmasında, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" dedi.

ABD'nin geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla New York'a kaçırdığı Venezuela'nın devrik lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, haklarında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla başlatılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein tarafından yürütülen davanın duruşmasına Maduro, ayakları kelepçeli olarak getirildi. Yargıç Hellerstein, duruşmaya, görevinin adaleti sağlamak olduğunu söyleyerek başladı.

Yargıç Maduro'nun sözünü kesti

Yargıç Hellerstein, daha sonra Maduro'dan ayağa kalkıp kimliğini doğrulamasını istedi. Maduro, tercüman aracılığıyla, Venezuela Devlet Başkanı olduğunu ve evinde "esir alındığını" söyledi. Yargıç Hellerstein ise şu anda hukuki meseleleri ele almanın zamanı olmadığını söyleyerek Maduro'nun sözünü kesti ve savunma için vakti olacağını belirtti.

Suçlamaları reddetti

Maduro, hakkında uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarını reddederek, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullandı. Maduro, iddianameyi gördüğünü ancak okumadığını söyledi.

Maduro'nun suçsuz olduğunu beyan etmesinin ardından Yargıç Hellerstein, bunun kayıtlara geçeceğini söyledi ve Maduro'nun eşi Cilia Flores'ten kimliğini ve avukat tarafından temsil edildiğini teyit etmesini istedi.

Maduro'nun eşi Flores de tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tamamen suçsuzum ve masumum" ifadelerini kullandı. Flores, ayrıca Venezuela First Lady'si olduğunu dile getirdi.

Yargıç Hellerstein, duruşma boyunca aldığı notların Maduro'da kalmasına izin verirken, Maduro ve eşinin tutuklandıklarını Venezuela konsolosluğuna bildirme hakları olduğunu aktardı. Maduro ve eşi, konsolosluğun kendilerini ziyaret etmesini istediklerini belirtti.

Yargıç Hellerstein, davanın bir sonraki duruşmasının 17 Mart'ta görüleceğini duyurdu.

Maduro ve eşi, kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmadı

Maduro ve eşi, duruşmada kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmazken, duruşmanın ardından çiftin avukatları açıklamalarda bulundu. Maduro'nun avukatı Barry Pollack, Maduro'nun "egemen bir devletin başı olduğunu ve bu statünün sağladığı ayrıcalıklara hakkı olduğunu" dile getirerek, Maduro'nun "kaçırılması" nedeniyle karmaşık bir dava süreci beklediğini söyledi. Pollack, müvekkilinin şu anda serbest bırakılmasını talep etmediğini, ancak daha sonrası için bu hakkı saklı tuttuğunu belirtti.

Maduro'nun eşinin avukatı Mark Donnelly, ise Cilia Flores'in kaburgalarında ciddi morluklar dahil olmak üzere önemli yaralanmalar yaşadığını, röntgen çekilmesi ve fiziksel muayene yapılmasını talep ettiğini söyledi.

Maduro mahkeme salonunda izleyiciyle tartıştı: "Ben bir savaş esiriyim"

Maduro, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda çıkarılacağı sırada izleyiciler arasında olan 33 yaşındaki Pedro Rojas ile tartışmaya girdi. Ayağa kalkan Rojas, İspanyolca Maduro'ya seslenerek, onu "gayrimeşru" başkan olarak nitelendirdi. Maduro ise Rojas'a doğru bakıp İspanyolca konuşarak, "Ben kaçırılmış bir başkanım. Ben bir savaş esiriyim" dedi.

Rojas, daha sonra yaptığı açıklamada, Maduro hükümeti tarafından daha önce hapse atıldığını belirtti.

Maduro ve eşi yakalanarak ABD'ye kaçırılmıştı

ABD, geçtiğimiz cumartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'taki sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemiş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD ordusu tarafından yakalanarak yargılanmak üzere ABD'ye kaçırılmıştı. ABD saldırısında asker ve sivil olmak üzere en az 40 kişi hayatını kaybetmişti. İki ABD'li yetkili ise Maduro'yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını belirtmişti.

Maduro, ABD tarafından 2020 yılında bu yana uyuşturucu terörizmi komplosu da dahil olmak üzere birçok suçla itham ediliyordu. - NEW YORK