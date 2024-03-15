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New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

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New York, Brooklyn trenindeki bir tartışma korkunç bir sonuçla bitti. Mülteci olduğu belirtilen bir yolcu, siyah giyimli bir diğer yolcuyla tartışırken, durum kavgaya dönüştü. Siyah giyimli yolcunun çektiği silahı ele geçiren mülteci, saldırganın kafasına defalarca ateş etti. Olay sonrası büyük panik yaşandı ve yolcular treni terk etti. Polis, saldırganı vuran mülteciyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan saldırganın durumu ciddi.

New YorkBrooklyn trenindeki bir kavga korkunç bir şekilde sonuçlandı: Siyah giyimli bir yolcu, mülteci olduğu belirtilen başka bir yolucuya bir yolcuya tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası, mülteci olan yolcu kendisine silah çeken siyahi yolcunun elinden silahını alıp defalarca kafasına ateş etti.

32 yaşındaki adamın, kendisine saldıran ve silah çeken kişinin kafasına defalarca ateş etmesinden sonra yolcular arasında büyük bir panik yaşandı ve birçok kişi kendini yere attı.

Olay anı sırasında tren kapıları açıldı ve panik içindeki yolcular dışarı koştu.

Polisler hızla olay yerine geldi ve kendisine saldıran kişiyi kendi silahı ile vuran mülteci göz altına aldı. Kafasına birden fazla mermi isabet eden siyah giyimli saldırgan ise ameliyata alındı ve durumumun ciddi olduğu belirtildi.

Olay sonrası yetkililer yaptığı açıklamada son bir yıl içinde trendlerdeki silahlı olayların %700 arttığını söyledi.

New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

New York'ta tren içinde korkunç kavga: Mülteci, kendisine saldıran yolcuyu kendi silahıyla vurdu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

New York Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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