New York'ta Filistin Yanlısı Protesto: Kalıcı Ateşkes ve Acil Yardım Çağrısı

New York'ta Filistin Yanlısı Protesto: Kalıcı Ateşkes ve Acil Yardım Çağrısı
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New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde toplanan çok sayıda Filistin yanlısı protestocu, Gazze'deki insani kriz için kalıcı ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu. Göstericiler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evine yürümek istedi ancak güvenlik nedeniyle izin verilmedi.

ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde toplanan çok sayıda Filistin yanlısı protestocu, kalıcı ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunarak Gazze'deki açlığa son verilmesini istedi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler New York Genel Merkezi'nde 28-30 Temmuz arasında yapılması planlanan Filistin-İsrail iki devletli çözüm görüşmeleri öncesinde toplanan yüzlerce gösterici, uluslararası topluma Gazze'de "kalıcı ateşkes" ve "acil insani yardım" çağrısı yaptı. Filistin yanlısı göstericiler, Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkat çekerek, "İnsani yardım beklemez", "Gazze'de açlığa son", "Özgür Gazze, Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler ayrıca tencere ve tavalarla ses çıkararak seslerini duyurmaya çalıştı.

New York Polis Departmanı (NYPD), güvenlik gerekçesiyle BM çevresindeki birçok caddeyi araç trafiğine kapattı.

Guterres'in evine yürümek istediler

Kalabalık grup BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evine yürümek istedi. Ancak güvenlik önlemleri çerçevesinde protestocuların Guterres'in konutuna yaklaşmasına izin verilmedi. Daha sonra yürüyüşe geçen protestocular, sloganlarla ünlü Times Meydanı'na ulaşarak gösteriyi sonlandırdı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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