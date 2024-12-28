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Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay hapis cezası alması tartışmalara yol açtı. Cinayete iştirakten beraat eden Bahtiyar, delilleri gizleme, yok etme suçundan ceza alırken, hapiste bulunduğu süre göz önüne alındığında tahliye edilebilir.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Enes Güran, Salim Güran ve Yüksel Güran ağırlaştırılmış hapse mahkum edilirken, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

NEVZAT DELİLLERİ GİZLEME SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALDI

Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza tartışmaları da beraberinde getirdi. Narin'in cesedini dere yatağına götürdüğünü itiraf eden Bahtiyar, Enes, Salim ve Yüksel'e verilen "iştirakle öldürme" suçundan beraat etti. Bahtiyar, söz konusu cezasını delilleri gizleme, yok etme suçundan aldı.

"İŞTİRAKLE ÖLDÜRME" SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkemenin açıkladığı kısa kararda Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın açıklaması şöyle oldu: Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde Maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın Katılan Arifin evine geldiğinde Maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arifin evinden alarak Eğertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin Suç delillerini yok etme. gizleme veya değiştirme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması. delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu Cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

TAHLİYE EDİLEBİLİR

Nevzat'la ilgili yeni ihtimal gündeme geldi. Nevzat Bahtiyar, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alındığında tahliye edilebilir.

Nevzat Bahtiyar'ın tahliye olması işten bile değil
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Kahveci:

Adamın sucu yok tahliye hakkı adamı tehditle yaptırmıştır karşı taraf koy ağası nevzat gariban arkası yok

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bi adam tahliye edilmelidir. Adam itiraf etmeseydi katiller ortaya çıkmazdı. Gariban biri olduğu için suçu ona atacaklardı. Adam kendi ve ailesinin hayatını tehlikeye atma pahasına itiraf etti.

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