Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararını 28 Aralık Cumartesi günü açıklamıştı. Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN PAYLAŞIM

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eryılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karara ilişkin dosyayı bilen bilmeyen, herkesin konuşmasını ve kucağındaki taşları dökmesini bekliyoruz. Karar öncesinde olduğu gibi sonrasında da yine en son biz konuşacağız. Son sözler, kalbe kazınan bir mühür gibidir." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK NEVZAT BAHTİYAR'A KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın az olduğu görüşü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bahtiyar'a verilen ceza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Narin Güran davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

"GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ"

Bakan Göktaş "3 şahıs ile ilgili verilen karar hakikaten yüreklere su serpti. Bakanlık olarak hem ilk davaya hem de ikinci davaya avukatlarımız müdahil oldu, tüm aşamada avukatlarımız orada etkili bir şekilde savunmalarını gerçekleştirdi. Nevzat Bahtiyar ile ilgili verilen bir karar var. Mahkemenin gerekçeli kararını bekliyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra da bu cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.