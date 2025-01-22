Nevzat Bahtiyar ile Narin'in aynı karede oldukları fotoğraf ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, küçük kızın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

AYNI KAREDE YER ALMIŞLAR

Davada gerekçeli kararın açıklanması beklenirken Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Nevzat Bahtiyar ile Narin'in aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.

NARİN'E DOĞRU BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Okul bahçesinde oturan ve aralarında Narin'in de yer aldığı öğrencilerin okul için çekilen fotoğraf karesine, Nevzat Bahtiyar'ın da girdiği görüldü. Okulun internet sitesine konulmak amacıyla 2021 yılının aralık ayında çekildiği öğrenilen fotoğrafta tesadüfen yer alan Nevzat Bahtiyar'ın, bankta oturan Narin'in olduğu tarafa baktığı görülüyor.