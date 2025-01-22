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Nevzat Bahtiyar ile Narin'in aynı karede oldukları fotoğraf ortaya çıktı

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin davada gerekçeli karar beklenirken okulun internet sitesinde ortaya çıkan bir fotoğraf büyük ses getirdi. Narin'in okul bahçesinde diğer çocuklarda oturduğu sırada kadraja 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da girdiği fark edilirken, bakışları ise dikkat çekti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, küçük kızın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

AYNI KAREDE YER ALMIŞLAR

Davada gerekçeli kararın açıklanması beklenirken Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Nevzat Bahtiyar ile Narin'in aynı karede olduğu bir fotoğraf ortaya çıktı.

Nevzat Bahtiyar ile Narin'in aynı karede oldukları fotoğraf ortaya çıktı

NARİN'E DOĞRU BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Okul bahçesinde oturan ve aralarında Narin'in de yer aldığı öğrencilerin okul için çekilen fotoğraf karesine, Nevzat Bahtiyar'ın da girdiği görüldü. Okulun internet sitesine konulmak amacıyla 2021 yılının aralık ayında çekildiği öğrenilen fotoğrafta tesadüfen yer alan Nevzat Bahtiyar'ın, bankta oturan Narin'in olduğu tarafa baktığı görülüyor.

Nevzat Bahtiyar ile Narin'in aynı karede oldukları fotoğraf ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhanefi hanefi:

Haber sitelerine maaşallah. Bakışlardan suçluyu buldu. Üstelik 2021 yılındaki fotoğraftan.

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıShef :

Narin için hepimizin canı yanı. ama artık işin cılkını çıkardınız, bu ne yaaa.... Olayın içinden bir türlü çıkamıyoruz, doğrudur. Fakat her bir şeyden de bir şeyler çıkarmak nedir yaaaa.

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN BİZDE BAKIYORUZ EĞLENMELERİNE GÜLÜYORUZ BURDA ART NİYET ARAMAYIN

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