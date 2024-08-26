Nevşehir-Kayseri Karayolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nevşehir- Kayseri karayolu Ürgüp Bağlantı Kavşağı'nda hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp Bağlantı Kavşağı'nda meydana gelen kazada M.Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı Ford marka otomobil ile Y.Ş.'nin idaresindeki 50 AAE 612 plakalı Ford marka hafif ticari araç kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan S.M.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan 4 kişi de ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR