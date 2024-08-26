Üye Girişi
Haberler

Nevşehir-Kayseri Karayolunda Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir-Kayseri karayolu Ürgüp Bağlantı Kavşağı'nda hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir- Kayseri karayolu Ürgüp Bağlantı Kavşağı'nda hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp Bağlantı Kavşağı'nda meydana gelen kazada M.Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı Ford marka otomobil ile Y.Ş.'nin idaresindeki 50 AAE 612 plakalı Ford marka hafif ticari araç kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde bulunan S.M.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan 4 kişi de ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3-sayfa Ürgüp 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler?
title