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AFAD aracı, Şahin marka otomobili ortadan ikiye böldü! Feci kaza saniye saniye kamerada

3. Sayfa Haberleri

Aksaray'dan deprem bölgesine giden AFAD aracı, Nevşehir'de otomobil ile çarpıştı. Şahin marka otomobilin ikiye bölündüğü, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 AFAD gönüllüsünün de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Terminal Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mehmet Taşören, idaresindeki 50 AAD 839 plakalı otomobili ile terminal istikametine döndüğü sırada Aksaray istikametinden gelen 68 AAP 4435 plakalı AFAD gönüllülerini taşıyan minibüsle çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Taşören olay yerinde hayatını kaybederken, AFAD aracında bulunan şoför ve 7 AFAD gönüllüsü ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerinden kareler;

AFAD aracı, otomobil ile çarpıştı! Feci kaza anbean kamerada

AFAD aracı, otomobil ile çarpıştı! Feci kaza anbean kamerada

AFAD aracı, otomobil ile çarpıştı! Feci kaza anbean kamerada

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Aksaray AFAD 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Kadir Atış:

20 yaş üstü araçların hurdalığa gönderilmesi vakti çoktan geldi de geçiyor artık, en kısa sürede bu araçların trafikten men edilmesi çalışmalarına başlanılması gerekiyor.

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