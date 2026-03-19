Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Güncelleme:
Nevşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazası faciayla sonuçlandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışmasının ardından bir minibüsün de dahil olduğu kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası can aldı. Karapınar kavşağında meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Nevşehir-Acıgöl karayolu üzerindeki Karapınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ç. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın ardından Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan Hasan S. idaresindeki minibüs de kazaya karışan araçlara çarptı. Böylece kaza zincirleme hale geldi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Gültekin Cingitaş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Aras Cingitaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
