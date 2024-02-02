Nevşehir'de Kabak Çekirdeği Çalan Hırsız Yakalandı

Nevşehir'de kabak çekirdeği çalan hırsız, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kabak çekirdeği hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan yoğun ve titiz saha çalışması neticesinde olayın gerçekleştiği gece saatlerinde adres çevresinde şüpheli bir aracın olduğunu tespit eden ekipler, devam eden çalışmalarda şüpheli aracı ve sürücüsünü belirledi.

Araç ve şahsın bulunması için çalışmalarını derinleştiren ekipler, kısa sürede şüpheliyi aracıyla birlikte yakaladı.

Şahsın aracında yapılan aramada maddi değeri yaklaşık 75 bin lira olan 14 çuval kabak çekirdeği sahibine teslim edilirken, şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NEVŞEHİR