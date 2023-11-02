Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında aranması olan M.A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, ilçedeki bir adreste yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.