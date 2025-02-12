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Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın, İş Yerine Sığındı

Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın, İş Yerine Sığındı
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Nevşehir'de 26 yaşındaki bir kadın eski eşi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Canını kurtarmak için bir iş yerine sığınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de 26 yaşındaki Emre Y. isimli erkek, boşandığı eşini Güzel Yurt Mahallesi'nde aracıyla takip etti. Bir sokakta arkasından gelen Emre Y. eski eşi Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan 26 yaşındaki kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir işyerine sığınarak yardım istedi. İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Servetnur Ş'nin ise hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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